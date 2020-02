Aniversário de São Sepé será comemorado com Mountain Bike

Ainda falta algum tempo para o aniversário de São Sepé, que é comemorado no dia 29 de abril, mas os eventos alusivos à data já estão sendo planejados. Conforme divulgado pela Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, já estão confirmados: um jantar-baile alusivo aos 30 anos do coral Vozes da Pulquéria, show com Luiz Marenco e missa.

As competições esportivas também farão parte da agenda festiva. Nesta quarta-feira, 12, organizadores se reuniram para tratar acerca do Gaúcho Marathon 100/50 km e a 3ª etapa da Copa Centro de Mountain Bike. As modalidades devem ser disputadas nos dias dois e três de maio, reunindo em torno de 400 competidores do Brasil, Argentina e Uruguai. Na oportunidade, serão distribuídos oito mil reais em premiações, divididos entre as categorias. A promoção é da Federação Gaúcha de Mountain Bike com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho.

Saiba mais:

No dia dois de maio ocorre o THE INSANE PROLOGUE dentro da cidade em circuito totalmente fechado, o ritmo deverá ser intenso para as Mountain bikes nos paralelepípedos nos cinco km por volta. No dia três acontece a prova de Marathon 100km e 50km em estradas do interior. O percurso ainda está em definição.

As categorias em disputa e o sistema de inscrições estão disponíveis no link: https://bit.ly/37qY3mS.