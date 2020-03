Aniversário de Vila Nova do Sul teve encontro de Trabalhadoras Rurais

Prefeito José Luís Moura, Deputado Federal Afonso Hamm, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sepé, Gilvan Moreira e Indynaura Moreira, e vereadora Luciane Andreazza

Apesar do intenso calor, o evento aconteceu na praça Sinval da Silveira, no centro da cidade. O encontro das trabalhadoras rurais faz parte da agenda de comemorações de aniversário do município, que comemora no próximo dia 20 de março, 28 Anos. Além deste, outras comemorações integram a agenda.

Confira a programação completa abaixo: