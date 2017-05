APASS visita o Lar do Idoso de São Sepé

Na tarde desta quinta feira, 10 de maio, professores pertencentes à APASS-Associação de professores Aposentados de São Sepé tendo como presidente atual a professora Vera Regina Freitas Santos fizeram importante visita ao lar do Idoso.O motivo da visita, foi o de levar carinho, solidariedade e também mantimentos e produtos de de higiene e uso pessoal. A ação do grupo obteve uma ótima aceitação por parte de seus moradores, e também por parte de Tereza Elizete, Fátima e demais funcionários que os receberam com muita alegria. Houve também o registro de agradecimentos por ambas as partes. A Associação agradeceu a acolhida e, por parte da instituição, registrados os agradecimentos pelas ações que buscam sempre melhorar, facilitar e alegrar a vida dos residentes do lar.