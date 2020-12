Aplicativo lançado pela Polícia Civil traz alertas sobre golpes

Proteger-se dos golpes mais comuns agora ficou mais fácil. A partir desta terça-feira (24/11), usuários do sistema Android podem fazer o download para celular do novo aplicativo desenvolvido pela Polícia Civil, o PC Alerta!. Por enquanto disponível apenas no Play Store, o app é baseado na cartilha sobre golpes virtuais lançada pela Divisão de Comunicação Social (DCS) da instituição em junho deste ano. “Os 15 golpes preferidos dos estelionatários têm seu modus operandi esmiuçado pelo aplicativo, que também traz dicas de como não cair no conto do vigário”, explica a idealizadora do app e diretora da DCS, a delegada Viviane Nery Viegas.

Golpes como o da extorsão sexual e da clonagem de cartões bancários estão entre os destaques do app. No primeiro caso, as vítimas, geralmente homens solitários, são seduzidas por meio de um perfil falso em uma rede social. Convencidos a trocar fotos íntimas com o estelionatário, que, até então, assume a identidade de uma mulher jovem e bonita, passam a ser chantageados após a troca de imagens. As ameaças vão desde vazar as “nudes” na internet a enviar para familiares da vítima.

A clonagem de cartões bancários, por sua vez, tem como principal alvo os idosos. Nele, a vítima é convencida por um falso atendente de agência bancária de que seu cartão foi clonado. Por telefone, o golpista coleta a senha da vítima e informa que um motoboy irá até ela para recolher o cartão e fazer o cancelamento do mesmo. Só que o motoboy é, na verdade, comparsa do estelionatário.

A iniciativa faz parte das ações para reverter um preocupante indicador de criminalidade do Estado. De janeiro a outubro de 2020, os indicadores de estelionato cresceram 127% em comparação com o mesmo período de 2019. Com o aplicativo, será possível acessar dicas sobre os principais crimes cometidos por estelionatários. O serviço se encaixa no terceiro eixo do Programa Transversal e Estruturante de Segurança Pública RS Seguro, de qualificação do atendimento ao cidadão.

Versão web

O aplicativo na versão web pode ser acessado no endereço https://applink.com.br/pcalerta, com as mesmas funcionalidades disponíveis na versão para Android.

Delegacia Online

O PC Alerta traz ainda um link direto para o site da Delegacia Online (www.delegaciaonline.rs.gov.br), o que facilita a realização de denúncias e o próprio registro de ocorrências envolvendo golpes.

Lançamento para iOS em breve

Empenhada em difundir o novo aplicativo para o maior número de usuários possíveis, a chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor, prevê, para breve, a disponibilização do aplicativo para o sistema iOS, da Apple, numa segunda fase de lançamento. “Entendemos o ‘PC Alerta!’ como um meio de educar e alertar os cidadãos sobre aqueles crimes que já não deveriam vitimar tantas pessoas”, explica Nadine. “Está mais do que na hora de entendermos que não existem atalhos nem soluções mágicas para os problemas e que o tipo de criminoso que aplica golpes é aquele carismático, sedutor, que fala justamente o que queremos ouvir ou oferece atalhos fáceis e praticamente irrecusáveis”.