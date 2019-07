Após arrancada brusca veículo é recolhido

A guarnição composta pelos Sgt Elton e Sd Fraga, ao realizarem patrulhamento no bairro Pontes por volta das 3h10 da madrugada de hoje, sábado, 13, se depararam com o veículo GM Corsa Wind, de placas MCJ 8099, fazendo arrancada brusca na Avenida Marechal Idelfonso Pires de Moraes. O motorista identificado como B.F.T., ao perceber que a guarnição visualizou a manobra, empreendeu fuga pelas ruas do bairro, sendo abordado próximo ao Mercado Veleda.

O Motorista não possuía CNH. Foram confeccionados um Auto de Infração de Trânsito, um Termo Circunstanciado e um boletim de Atendimento, e o veículo foi recolhido.