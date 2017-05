Após perseguição suspeitos são presos por tráfico de drogas

Na tarde de hoje, 24, dois homens foram presos pela Polícia Civil em conjunto com a Brigada Militar perto da Sanga Funda na BR-392.

De acordo com dados informados pela polícia, os indivíduos vinham sendo monitorados por suspeita de venda de drogas no município de São Sepé e região.

Na meio da tarde de hoje, os suspeitos com iniciais T.S.C. e F.P.M que estavam em uma moto com placas de Restinga Sêca foram abordados pela Polícia Civil e solicitado que parassem o veículo. Pedido que não foi aceito e eles fugiram pela BR-392 em direção a Santa Maria. Após perseguição eles foram alcançados em Sanga Funda sendo presos.

Durante a perseguição os suspeitos tentaram se desfazer das drogas que carregavam, intento não consumado, pois a Polícia Civil recuperou as drogas. Foram apreendidas 12 pedras pequenas e 4 pedras grandes de Crack. Os suspeitos foram encaminhados a Delegacia de Polícia e depois serão levados ao presídio de São Sepé.