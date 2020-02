Aposente os cavalos do “Repolho”

O sonho de aposentar o Lubuno e o Bragado está muito próximo de se tornar realidade. João Antônio Becker Aires, o Repolho, que tem isto como projeto de vida, trabalha dia e noite arrecadando fundos para finalizar a construção de seu sonhado “tuque-tuque”. Há mais de vinte anos coletando reciclados para subsistência, Repolho, que iniciou coletando papelão com um carrinho de mão foi contemplado com uma carroça pelo saudoso vice-prefeito Zézinho Leão. Zézinho ofereceu o instrumento de trabalho sob a condição de que seu nome não fosse divulgado à época, porém hoje é justo reconhecer o feito em memória deste nobre cidadão.

Há mais de três anos Repolho estabeleceu como meta de vida soltar os cavalos, mas para isto precisa de outro instrumento de trabalho para seguir coletando papelão e sustentar sua família até sua aposentadoria. Com 58 anos de idade contribui mensalmente para a Previdência Social e se tudo der certo se aposentará com 65 anos, ainda lhe toca trabalhar por mais sete anos, já o Lubuno e o Bragado podem se aposentar este ano mesmo.

Os cavalos já tem destino certo, na verdade são três opções de campos oferecidos para a tão sonhada e mais que merecida aposentadoria. Porém, para que este sonho se concretize mais rapidamente ainda existe um pequeno obstáculo, Após fazer um bingo para custear a construção do carrinho, Repolho arrecadou em torno de 3 mil reais, como o custo total será perto de 6 mil reais, ainda falta a metade. Muitos lhe aconselharam a vender os cavalos e a charrete, coisa que ele recusa veementemente, e com os olhos marejados informa que não vende seus cavalos e só aceita aposentá-los.

Então se alguém quiser e puder ajudar o repolho e os cavalos com qualquer quantia pode de pode depositar na conta poupança que foi criada exclusivamente para este fim na Caixa Federal, ou entregar diretamente a ele. Todos os gastos serão apresentados em uma prestação de contas integral que ficará a cargo do senhor Pedro Renato que é apoiador do projeto.

Dados para depósito:

AG 0929 013 CONTA 00021217-7 João Antônio Becker Aires

Caixa Econômica federal