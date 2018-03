Apreendidos bovinos em Viamão decorrentes de estelionato

Na manhã desta terça-feira, 27, a Polícia Civil, em ação da Delegacia de Polícia de São Gabriel, com apoio da Delegacia de Polícia de Vila Nova do Sul, apreendeu 20 bovinos em Viamão. Os animais são decorrentes de estelionato ocorrido no município de São Gabriel.

De acordo com as investigações, os suspeitos do crime fizeram compras de gado na região e sustaram os cheques dados em pagamento. Um dos homens já havia sido preso em janeiro deste ano, pois havia contra ele um mandado de prisão expedido pela justiça.

A ação contou ainda com auxílio imprescindível da Inspetoria Veterinária através dos agentes Marcelo e Antonio Waldraff.