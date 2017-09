Aprovado plano para recuperação de ponte

O Município de Vila Nova do Sul teve seu plano de trabalho encaminhado à secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério de Integração Nacional aprovado. O projeto é referente à situação de emergência decretada em junho de 2017, após o município sofrer com as fortes chuvas nos meses de maio e junho, que ocasionaram danos em estradas, pontes, transporte escolar, infraestrutura pública, entre outros.

O Reconhecimento da Situação de Emergência por parte do Governo Federal foi dado em Julho através da portaria n° 97, publicada no Diário Oficial da União em 19 de Julho. Após, o município apresentou o plano de trabalho em que contempla a reconstrução da Ponte do Arroio Laranjeiras, localizada no Distrito de Cambaí, divisa com o município de Santa Margarida do Sul. O acesso encontra-se totalmente interrompido para a passagem de veículos e pessoas, aumentando assim o tempo de deslocamento dos moradores dessas localidades que precisam acessar serviços básicos em ambas as cidades.

O valor pré-empenhado para a reconstrução da Ponte do Distrito do Cambaí é de R$ 2.325.435,22. Segundo o Prefeito José Luiz Camargo de Moura será solicitado apoio junto a deputados federais gaúchos para que o recurso necessário à recuperação da infraestrutura destruída seja liberado o mais rápido possível, restabelecendo a normalidade aos moradores e demais pessoas que necessitem da passagem pela ponte.

O Prefeito destaca ainda o apoio obtido por parte das coordenadorias estadual, regional e municipal de Proteção e Defesa Civil e dos setores técnicos da prefeitura municipal.