Aquisição de tanque agiliza transporte de água potável ao interior

A Prefeitura de São Sepé adquiriu, na última semana, um novo tanque para o transporte de água potável. O reservatório com capacidade de 12 mil litros vai otimizar o abastecimento das comunidades do interior atingidas pela estiagem.

Este ano, os problemas causados pela seca foram além dos prejuízos nas lavouras e na criação de animais. Muitos moradores da zona rural também assistiram suas reservas de água atingirem um nível crítico. Desde fevereiro, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente já atendeu cerca de 140 famílias. Destas, aproximadamente 30 receberam o apoio mais de uma vez.

Com a compra do tanque, as caixas d´água de cinco mil litros que eram utilizadas para o transporte, foram doadas e já beneficiam nove famílias da localidade do Barrondão. O trabalho, que continua sendo realizado em função da quantidade de pedidos, ainda conta com um reforço importante: o dos militares do exército, que tem vindo a São Sepé com um caminhão-pipa, diminuindo a espera das famílias por água potável.

A Secretaria de Assistência e Habitação Social também acompanha a situação da estiagem, realizando os atendimentos e encaminhamentos necessários aos casos de vulnerabilidade identificados durante as visitas. Em março, a pasta realizou a entrega de cinco caixas d´agua para comunidades quilombolas do interior, cujos membros estão inscritos no CadÚnico.