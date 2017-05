Arbitro é agredido e Santos retira sua equipe da competição

A sexta rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo – Taça “Carlos Laureano da Silva Oliveira – Carlinhos” ficou marcada por expulsões e agressões. Os jogos foram realizados no domingo, dia 30 de abril entre Pamta x Cohab e Santos x Alucinados por Futebol.

Na primeira partida da tarde, um clássico que vem animando os esportistas sepeenses terminou em 3 a 3. O jogo teve muitos lances de gols e três jogadores expulsos. A equipe da Cohab saiu vencendo com gol do atacante Aranha. Ainda no primeiro tempo, o jogador pamtista Elisandro foi expulso. Apesar de iniciar o segundo tempo com um jogador a menos, a equipe do Pamta buscou o empate com Bil e virou com gol de Bigu. Logo após foi a equipe da Cohab que perdeu dois jogadores expulsos – Fábio e Pablo – e acabou ficando com um jogador a menos. Sem sentir a minoridade, a equipe do bairro Lôndero buscou o empate com gol de Tileco. No final da partida, num contra ataque, o jogador BIl ampliou o placar para o Pamta, mas já nos descontos, a Cohab buscou o empate em 3 a 3 com gol do jogador Cristiano.

A segunda partida da tarde, entre Santos e Alucinados por Futebol ficou marcada por agressão ao arbitro. Aos 30 minutos do segundo tempo, a equipe do Alucinados vencia por 1 a zero, com gol de pênaltis convertido pelo jogador Gildomar. Cinco minutos depois, o mesmo jogador foi expulso e acabou agredindo o arbitro da partida. Jogadores e comissão técnica do Alucinados por Futebol retiraram seu jogador, mas mesmo assim, o trio de arbitragem não reiniciou a partida, finalizando aos 35 minutos do segundo tempo.

A equipe do Santos através de recurso solicitou a eliminação da equipe do Alucinados alegando que a mesma foi a causadora do encerramento do jogo. Os santistas incitam o artigos 10º, no qual se referem que a partida só se pode ser interrompida por falta de segurança ou por conflitos graves em campo. Segundo Rogério Rosso, foi o que aconteceu dentro de campo. “Sendo assim, o parágrafo primeiro do artigo 10º, diz que a equipe que causar esta infração deverá ser excluída da competição”, ressalta Rosso.

Com este fato, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL emitiu uma nota de esclarecimento sobre a suspensão do jogador. Na nota, a SMEL esclarece que a equipe do Alucinados por Futebol não será excluída da competição, pois foi um fato isolado, envolvendo somente um jogador da equipe. Baseado no Art.4° do regulamento disciplinar, onde diz que quando mais de um integrante da equipe praticar a agressão contra a arbitragem, a mesma será eliminada da competição. “Baseado neste artigo, decidimos que os 10 minutos finais do jogo terão que ser jogados. Não podemos considerar o tempo de jogo porque o mesmo foi encerrado devido à questão pessoal do árbitro, sendo que a agressão foi um ato de um só jogador, os times poderão colocar em campo todo atleta inscrito no campeonato desde que não estejam suspensos e nem expulsos do jogo referido”, explica Humberto Stodutto, secretário de esportes. A equipe do Alucinados deve começar o restante do jogo com no máximo 10 atletas.

Neste caso, a diretoria da equipe do Santos F.C. comunicou que estará retirando o time da competição. “Estou retirando o Santos do campeonato e demais competições organizadas pelo município. Entregaremos um oficio junto a SMEL esclarecendo o porquê de retirarmos a equipe do campeonato e também protocolaremos junto a prefeitura municipal, para que o chefe do executivo tome conhecimento dos fatos”, finaliza Rogério Rosso, dirigente da equipe santista.

O secretário de esportes espera o oficio da equipe santista indicando a desistência. Caso ocorra, neste domingo (07), será realizado a partida entre Alucinados por Futebol x Santo Antônio, às 13h e 30min.