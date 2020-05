Áreas públicas de São Sepé são sanitizadas

Técnicos da empresa Desinservice Saúde Ambiental da cidade de Santa Maria, realizaram ação de sanitização, que é a eliminação de vírus, bactérias e microrganismos com produto licenciado pela Anvisa e indicado pelo Ministério da Saúde do Brasil, no município de São Sepé na manhã desta quinta-feira, 28, que teve como foco principal, os pontos de maior circulação da cidade, como a rodoviária, bancos, unidades de saúde, órgãos públicos e Hospital Santo Antônio.

“As pessoas estão paralisadas, com medo, sem poder trabalhar, sem poder sair de casa. Construímos junto com o Poder Público, um plano de ação. Como consequência direta, ambientes mais seguros promovendo a tranquilidade para sua população” destaca Jefferson, empresário da Desinservice. “A realização periódica da sanitização, comprovadamente auxilia em deixar os ambientes limpos e, o mais importante, seguros”, destaca o empresário

Como é realizada a sanitização?

As aplicações são feitas com a pulverização de “quaternário de amônia de quinta geração”, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, para eliminação do novo coronavírus. Importante salientar, que a utilização de substâncias não indicadas como forma de sanitização com produtos inadequados pode trazer consequências e até mesmo riscos como alergias, corrosão, entre outros. A sanitização com quaternário de amônia é segura e altamente indicada.