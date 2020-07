“Arrasta-pé Julino” vai animar a noite de terça-feira

O Projeto “Circuito Cultural Virtual”, apresenta na noite de terça-feira, dia 28 de julho, às 20 horas, o espetáculo “Arrasta-pé Julino”.

A apresentação foi especialmente criada para alegrar a noite do dia 28 de julho com muita música caipira, prosa, alegria e descontração. A apresentação que será transmitida pelo facebook (CMP Produções Culturais), a partir das 20 horas terá muita música junina em comemoração ao dia de São João e você não pode perder!

Então, fique ligado, e conectado aí!

O Projeto é uma produção da CMP Produções Culturais, com o financiamento do Pró-Cultura RS LIC e patrocínio da Arrozeira Sepeense.

SOBRE – O Projeto “Circuito Cultural Virtual”, será realizado em ambiente virtual, de julho a outubro. A iniciativa tem como finalidade oferecer gratuitamente, o acesso à cultura através de shows musicais, espetáculos teatrais, intervenções artísticas, workshop de produção audiovisual mobile, danças de salão e populares, brinquedos, brincadeiras e jogos tradicionais e de iniciação teatral.