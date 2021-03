Arroz Sepé lança campanha nacional com a cantora Wanessa Camargo

O comercial é a primeira peça publicitária que conta com a participação dos filhos da cantora, José Marcus e João Francisco, netos do cantor Zezé de Camargo.

O Arroz Sepé, marca produzida pela Cooperativa Tritícola Sepeense LTDA (Cotrisel), lançou ontem, 03 de março, nas redes oficiais da marca a campanha “A Estrela do seu prato”.

A campanha, estrelada pela cantora Wanessa Camargo, foi gravada no estado do Espírito Santo em dezembro de 2020 e conta com a participação dos dois filhos da artista, José Marcus e João Francisco. O comercial é a primeira peça publicitária que conta com a participação dos filhos da artista, netos do cantor Zezé de Camargo. Participa da campanha também, o chefe de cozinha Alessandro Eller, apresentador do programa Chefe de Família, realizado pela TV Vitória no ES.

Durante o ano de 2021, diversas peças da campanha irão circular em mídias digitais e off-line, nos estados de atuação da marca. Para os responsáveis pelo planejamento de marketing e comunicação do Arroz Sepé, “a nova campanha visa atingir novos públicos, mulheres e homens empoderados, que além dos afazeres pessoais e profissionais, reservam um tempo para preparar receitas deliciosas, sendo cada um protagonista da sua história e tendo o Arroz Sepé como a estrela principal dos seus pratos”.

