Arte no Resíduo é a primeira obra exposta no Centro Cultural no ano

A Fundação Cultural Afif Jorge Simões Fillho, está recebendo a primeira exposição de Arte, do Luciano Maciel Machado que é professor de Artes Cênicas, fantoche, fanzine e colagens.

A obra recebeu o nome de Arte no Resíduo e está disponível no Hall de entrada da Fundação Cultural para toda a comunidade Sepeense de segunda a sexta-feira, das 8h e 30min às 16h e 30min.