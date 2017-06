Assaltante do CTG Os Maragatos é preso pela polícia

Na tarde de hoje, 01, por volta das 14h15min, a Polícia Civil de São Sepé em cumprimento a um Mandado de Prisão, prendeu o suspeito pelo crime de Latrocínio Tentado. De acordo com o delegado substituto, Antonio Firmino de Freitas Neto, os policiais em posse do mandado foram até a residência de G.O.N. , 29 anos, para efetuar sua prisão. Não o encontrando no local começaram a fazer buscas pela cidade, achando o indivíduo na Av. Getúlio Vargas, onde foi dado voz de prisão. G.O.N. é acusado de ter praticado Homicídio Tentado em um assalto ao CTG Os Maragatos na noite de sábado 27.

G.O.N. foi conduzido a delegacia de polícia onde foi interrogado e após levado ao presídio de São Sepé. O delegado substituto salienta que sua prisão é temporária, já que o inquérito ainda está em andamento.