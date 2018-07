Assaltante é perseguido e preso após tentar esfaquear policial

Uma mulher de 66 anos, de inciais J.F.B, foi assaltada no final da tarde deste sábado, 21 de julho, por volta das 18h25, em São Sepé.

Conforme informações da Brigada Militar, Mauricio Silva Oliveira, conhecido como ”Diabão”, atacou a mulher por volta das 18h15min, na Rua Plácido Chiquiti nas proximidades do PAMADE.

De acordo com relato da vítima, ela estava indo visitar seu filho e quando chegou em frente da casa foi rendida pelo asaltante que roubou o dinheiro que estava em seu poder.

Luilton Gonçalves, proprietário da Elite Segurança percebeu o assalto e acionou a Brigada Militar que começou a fazer buscas pela região. Diabão foi localizado na rua Otávio Brites da Mota, bairro Vargas. Ao receber voz de prisão, Diabão atacou o policial Joel com uma faca, o policial conseguiu se defender e efetuou um disparo de arma de fogo para inibir a ação do bandido. Logo em seguida os demais policiais chegaram e dominaram o assaltante que foi preso. A Brigada Militar recuperou todo o dinheiro, R$ 1.550,00, com o suspeito

Diabão foi levado para a Delegacia de Polícia onde os policiais, onde após ser ouvido, será encaminhado ao Presídio Estadual de São Sepé.

A guarnição da Brigada Militar que esteve em ação estava composta pelo Sgt Denizar, e Sds Joel, Müller e Delfrari.

(Fotos Roberto John)