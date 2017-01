Assaltante fica preso na chaminé

Hoje pela manhã, por volta das 07h40min, um fato inusitado aconteceu no nosso município. Um assaltante ficou entalado na chaminé de uma residência.

Tiago Papa-Laranja tentou assaltar uma residência entrando pela chaminé no bairro Pontes no loteamento próximo à Olaria do Norivaldo Moraes. Ao tentar o feito ficou preso, pois a abertura era mais estreita que seu corpo. Os pedreiros que estão reformando a residência ao chegarem pela manhã se depararam com os pedidos de socorro de Tiago e acionaram a Brigada Militar.

Os bombeiros foram chamados para resgatar o indivíduo que ao ser retirado estava completamente nu, pois retirou suas roupas na tentativa de sair.

Tiago foi encaminhado à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

(Fotos: Roberto John)