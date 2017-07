Assaltantes explodem caixa eletrônico na região central do RS

Agência do Sicredi localizada no município de Santa Margarida do Sul foi alvo dos criminosos

Criminosos explodiram um caixa eletrônico de uma agência do Sicredi na madrugada desta quarta-feira (19) em Santa Margarida do Sul, na região central do Estado. Conforme informações da Brigada Militar (BM), ao menos um terminal foi atacado.

A polícia ainda não confirma se o dinheiro foi levado pelos criminosos.A ação ocorreu por volta de 1h30min. A agência bancária fica localizada no centro do município, às margens da BR-290. Não há informações sobre suspeitos, nem sobre a fuga dos assaltantes. A BM foi acionada, mas o patrulhamento do município também atende a cidade vizinha, Vila Nova do Sul, local onde estava no momento do ataque. Quando os policiais chegaram ao banco, os criminosos já haviam escapado.

A área foi isolada para perícia. A BM não confirma se o circuito interno de monitoramento foi preservado.

Fonte: RÁDIO GAÚCHA