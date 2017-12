Assalto com refém assusta moradores

Um assalto ao meio-dia de hoje, 11, na Avenida XV de Novembro deixou uma família em pânico.

De acordo com relatos da Polícia civil e da Brigada Militar, uma empresária com loja no centro da cidade ao chegar em sua residência acompanhada de seu filho foi rendida por dois assaltantes e forçada a abrir a residência. Após realizarem o assalto entraram em um automóvel Chevrolet Captiva branco com placas de Bento Gonçalves onde um terceiro assaltante os aguardava e fugiram. Há suspeita de qua foram para Santa Maria. Também há relatos que os assaltantes trocaram de carro na BR-392 por outro veículo de cor preta. A perícia foi acionada A empresária e seus familiares passam bem.