Assalto em Formigueiro

No final da tarde deste domingo aconteceu um furto a residência no município de Formigueiro. Quatro assaltantes armados tentaram assaltar residências no centro da cidade. Um dos moradores reagiu empurrando um dos assaltantes e o deixando caído no chão, com a ajuda de vizinhos, o meliante foi imobilizado e a Brigada Militar acionada.Com a confusão, dois dos assaltantes conseguiram fugir e dois foram presos e conduzidos à delegacia. A polícia está a procura dos dois fugitivos. A equipe do jornal a Fonte está apurando maiores informações. Há relatos que ocorreram disparos de arma de fogo.