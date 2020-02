Assembleia elege nova diretoria do Lar do Idoso

Aconteceu na noite desta segunda-feira, 17, uma assembleia para eleger a nova diretoria do Lar do Idoso São Vicente de Paulo de São Sepé. Até o prazo regulamentar, anterior a assembleia, duas chapas se formaram, com o intuito de manter a entidade em pleno funcionamento. Com a ausência de um presidente, a instituição corria o sério risco de fechar as portas caso nenhuma diretoria assumisse a entidade. Entretanto, pessoas se mobilizaram, se disponibilizaram e se comprometeram com a continuidade das funções da entidade. A Chapa Liderada por Luciana Ribeiro, acabou vencendo. Luciana Ribeiro é a nova presidente da entidade, tendo como vice-presidente, Maria Lucia Bolzan.

Em entrevista ao programa Espaço Livre da Rádio Cotrisel, na semana passada, a advogada Luciana Gazen e a tesoureira do Lar do Idoso, Tereza Elisete, fizeram um apelo para que alguma diretoria assumisse a entidade para que dezenas de idosos não ficassem sem atendimento.

Há três meses, o então presidente pediu desligamento da entidade por motivos pessoais e com isso foi criada uma diretoria provisória, composta por um presidente, vice-presidente e uma tesoureira. Com o prazo para o mandato provisório encerrando nesta segunda-feira, 17, a instituição corria o risco de ser fechada ou passar a ser administrada pela prefeitura municipal, a eleição desta noite garante a continuidade dos trabalhos, de forma filantrópica e contando com o apoio da comunidade.

Com 64 residentes atualmente (32 homens e 32 mulheres), o Lar do Idoso conta com equipe de diferentes profissionais e os residentes do local recebem alimentação balanceada, cuidados de enfermagem, atividades de lazer e recreação, além de todos os cuidados necessários. Para que a instituição funcione e se mantenha financeiramente, os idosos contribuem com um valor mensal, além de receber ajuda da comunidade em geral.

A entidade conta com 27 funcionários remunerados: uma enfermeira-chefe, sete técnicos de enfermagem, seis cuidadoras, três cozinheiras, oito pessoas que trabalham na limpeza e conservação do Lar, uma nutricionista e uma secretária.

A assembleia que elegeu a nova diretoria aconteceu, às 19h, no Lar do Idoso. A eleição é para completar o mandato da atual gestão, que encerra em dezembro deste ano. Em dezembro todo o processo será retomado, na busca por uma equipe que queira assumir a entidade filantrópica.

Fotos: Márcia Halberstadt