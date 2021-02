Assembleias do Sicredi serão realizadas em novo formato

Evoluindo a sua proposta para este ano, novo formato busca facilitar a participação dos associados, para que expressem suas opiniões e decidam os temas deliberativos

O ponto alto da vida de uma Cooperativa é o seu ciclo assemblear, pois é o momento em que o associado – dono do negócio –, participa das decisões do empreendimento, acompanhando a prestação de contas do exercício anterior, decidindo o destino dos resultados gerados, dialogando sobre temas estratégicos e conhecendo o planejamento para o futuro. Com este intuito, a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG prepara suas assembleias, que neste ano serão em novo formato (digital), buscando proporcionar condições facilitadas de participação de mais associados.

As assembleias acontecerão em momentos digitais e regionalizados – no dia 9 de março, para os associados de Minas Gerais, dia 16 de março, para os de Santa Catarina e no dia 23 de março, aos associados do Rio Grande do Sul, todas com início às 19h30min. Os associados poderão acompanhar de onde estiverem, através de site específico acessível por meio de computador ou celular. Após a transmissão digital dos eventos, os associados (incluindo aqueles que não puderem participar ao vivo) terão 10 dias para acessar o conteúdo e manifestar seu voto nos temas da pauta, exercendo seu direito de conhecer a gestão, contribuir e manifestar seu voto. Nas agências, os colaboradores estarão à disposição para apoiar os associados neste processo, munindo-os de informações, disponibilizando as ferramentas para que possam registrar a presença, opinião e voto.

Segundo a presidente Angelita Marisa Cadoná este formato inovador não perde em nada pelo modelo presencial, pois o associado terá mais oportunidades de participação – no dia da assembleia e 10 dias após a data –, para ajudar na definição dos rumos do seu empreendimento. “Queremos o envolvimento do maior número possível de pessoas pela importância do momento e para mantermos a forma participativa e transparente que sempre prezamos. O sucesso de uma cooperativa está no nível de acompanhamento e comprometimento que o associado tem para com ela, sempre valorizando esta proposta de um cooperativismo diferenciado, em que todos crescem e se desenvolvem”, salienta a presidente.

40 anos



O ciclo assemblear será concluído no dia 17 de abril, às 10 horas, também de forma digital, com a presença dos coordenadores de núcleo, que são os representantes dos associados. De acordo com a presidente, será um momento muito especial, porque no dia 18, a Cooperativa completará 40 anos de história. “São quatro décadas de uma trajetória de muito sucesso, evolução, crescimento e transformação das realidades dos municípios onde estamos inseridos”, conclui Angelita.