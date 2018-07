Assinado Termo de Convênio referente as Penas Alternativas

Na manhã de hoje, 16, às 10 horas, o Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de São Sepé, Dr. Francisco Schuch Beck, realizou a cerimônia de assinatura do Termo de Convênio referente as Penas Alternativas, entre as Instituições cujos projetos foram aprovados, bem como a entrega de alvarás para o levantamento dos referidos valores.

No total 13 entidades foram contempladas, sendo disponibilizados R$ 88.519,36 aos projetos das entidades.

Entre as entidades contempladas estavam o IGP – Instituto Geral de Perícias com o projeto de aquisição de máquinas fotográficas; o Presídio de São Sepé, com equipamentos de segurança e melhorias na infra-estrutura; o Hospital Santo Antônio com a adequação relativas ao SAMU com as exigências do Governo Federal; a Liga Feminina de Combate ao Câncer, a Associação de Diabéticos e Hipertensos, e a USPA com a aquisição de medicamentos; a APAE com a construção de estrutura metálica interligando os prédios; o Grupo Calhandra com a construção de um muro divisório; Escolas com a aquisição de ar-condicinaso, revitallização dos espaços entre outros benefícios.

As entidades contempladas receberam no momento da assinatura o alvará para saque do montante no Banrisul, e terão ainda um prazo de 60 dias para a comprovação dos gastos.