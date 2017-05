Assistência Social mobiliza comunidade contra o abuso de criança

A história de uma menina de oito anos sequestrada e violentada no ano de 1973, no Espírito Santo, é o marco da data que visa conscientizar a sociedade contra o abuso e exploração de crianças e adolescentes. Foi a partir do crime, que teve os agressores sem punição, que o dia 18 de maio passou a ser destacado como um período de conscientização. Na próxima quita-feira, uma ação integrada entre o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), ambos ligados a Secretaria de Assistência e Habitação Social, promoverá atividades em São Sepé.

O evento que acontece na Praça das Mercês terá atos de panfletagem e conscientização. Também haverá brinquedos para as crianças durante a tarde. Antes, por volta das 13h30min, o grupo se mobiliza em frente ao Ginásio Municipal de Esportes, quando sai em caminhada até o centro da cidade.

Em caso de chuva, o evento será transferido para a sexta-feira (19), com as atividades no Ginásio de Esportes.