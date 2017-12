Associação Amigos de São Sepé realizará o 10º encontro

Todos os anos, a Associação Amigos de São Sepé realiza um encontro para sepeenses que foram embora do município. O evento conta com a participação de centenas de pessoas das cidades de Porto Alegre, Gramado, Ivoti, São Sepé, entre outras. Esta festa começou a ter proporção ha 7 anos e já está na 10° edição de uma confraternização entre as Famílias Farias e Oliveira que devido a organização e o sucesso virou um grande evento que hoje envolve mais de 400 amigos e seus familiares.

O encontro que tem como lema “A amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir”, será realizado no dia 30 de dezembro. A programação inicia com o “jogo das estrelas”, uma partida de futebol entre os amigos que será realizada as 14 horas, no Pamade e à noite a programação segue no Salão Paroquial de São Sepé com o Jantar dos Amigos, onde será realizado o já tradicional jantar show. A festa contará com a animação do grupo Pagode do Bola de Santa Maria e os DJs Chaves e Diego Boesing.

Os ingressos para a festa custam R$ 25 reais e pode ser adquirido com a comissão organizadora. Segundo Eguer Farias além dos ingressos a comissão sempre pede a doação de 1kg de alimento não perecível. “Este ano não será diferente, a Associação Amigos de São Sepé sempre que possível a faz doações de alimentos para algumas entidades. Por isso pedimos a colaboração de todos para que possamos ajudar aquelas pessoas carentes”, ressalta Eguer. No ultimo ano, a festa montou cerca de 10 cestas básicas, que foram doadas para a Casa do Idoso e para o Hospital Santo Antônio.

A mesma festa também acontece em Porto Alegre, uma vez por ano. O encontro tem como fundadores Julian Farias e Miguel Oliveira, na qual tem o apoio da Diretoria composta por Éguer, Alison, Zetti, André, Marcelo P, Ana Paula, Buja, Lisete, Ana Cristina e Tinico.