Associação do Bairro Pontes lança Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho da Associação dos Moradores do Bairro Pontes, esse ano conta com apoio do Departamento Jovem do P.L. Vicente Saldanha. Segundo membros da Associação a ação tem como objetivo arrecadar roupas, calçados e cobertores, que serão distribuídos primeiramente a famílias cadastradas através dos projetos realizados no Bairro Pontes, Santos e Jardim Vitória e logo após oferecidos aos demais bairros e entidades do Município.

A Campanha tem previsão de término no final do Mês de Junho e os interessados em fazer doações podem entrar em contato com os Números (55) 99724-9800 com Caren e (55) 99914-0586 com dona Cléa ou pela página da Associação dos Moradores do Bairro Pontes.