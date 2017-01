Associações recebem implementos agrícolas do Executivo

As associações de produtores rurais de São Sepé receberam mais 10 equipamentos que devem se somar à Patrulha Agrícola do município. A entrega aconteceu na última semana, junto aos presidentes dos grupos.

O município é definido em pelo menos cinco microrregiões as quais estão distribuídas as associações. Os líderes receberam dois pulverizadores hidráulicos, quatro semeadeiras a lanço, três carretas e uma colhedora de forragem. Com a entrega dos últimos implementos, pelo menos duas delas estão completas, com diversos tipos de maquinário.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Leonardo Leonardi, destacou que futuramente novos implementos serão encaminhados para as demais unidades.