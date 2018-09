Atividades de conscientização no trânsito acontecem neste sábado

A Praça das Mercês será palco de diversas atividades ligadas à conscientização e segurança no trânsito, neste sábado, 22, em São Sepé. A ação faz parte da Semana Nacional do Trânsito.

Um grupo de ciclistas de São Sepé fará um passeio pelas ruas da cidade neste sábado, 22. A atividade é aberta a todos os praticantes e está inserida na Semana Nacional do Trânsito. A finalidade é reunir os apaixonados pelas “bikes” e provocar um debate sobre a relação entre motoristas, pedestres e ciclistas.

A largada será às 15h da Praça das Mercês. Os participantes percorrem um trecho por bairros da cidade e retornam à área central para participar das atividades em frente à Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho.

Além do passeio ciclístico , a programação contempla mateada e shows com Kariel Nunes e a dupla Márcio e Roloff, a presença da escolinha de trânsito deve ser atração para os pequenos. A estrutura será montada em frente à fundação cultural e terá acompanhamento de policiais que vão conduzir as crianças pelo trajeto dando dicas de segurança.

As atividades iniciam às 15h e serão coordenadas pela Prefeitura Municipal de São Sepé, Brigada Militar, COMTRAN, CONSEPRO, CFC – São Sepé e CFC – DDG.

A programação da Semana do Trânsito continua na segunda-feira, 24, com Blitz educacional na frente das escolas e palestra para alunos da Escola Eno Brum e na terça-feira,25, as 10 horas da manhã acontece no ginásio de esportes Nery Bueno Lopes, a apresentação do espetáculo teatral Exercito de Sonhos, em parceria com a Fundação Thiago Gonzaga , ainda na terça-feira, as 14 horas, palestra na Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, com o Sargento Ricardo da Brigada Militar, voltada a melhor idade.