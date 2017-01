Atleta sepeense busca recursos para realizar sonho

Mariane Ribeiro Trindade busca recursos para financiar sua participação nas competições de taekwondo.

Com 12 eventos programados para 2017 – sendo um deles degrau para uma vaga na seleção gaúcha – atleta sepeense Mariane Ribeiro Trindade busca recursos para financiar sua participação nas competições de taekwondo. A ajuda de empresas e parceiros tem dado assistência para consolidar o projeto.

Mariane conseguiu apoio de empresários locais e agora disponibiliza urnas para arrecadação de verbas. Os pontos de coleta estão localizados no supermercado Cotrisel, Prefeitura de São Sepé, Grupo Gonçalves, Audácia, Veredas, Mundo Real, Alexandre Bolzan e Mercado Panqueca, além da empresa Servicópias.

A atleta se prepara para a competição no final de março, ainda sem local definido, ma que pode ocorrer até mesmo fora do RS. Se conseguir se classificar, ela pode garantir a vaga an seleção gaúcha de taekwondo.