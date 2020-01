Ato marca posse do Conselho Tutelar em São Sepé

Um ato realizado na manhã desta sexta-feira, 10, empossou as cinco novas conselheiras tutelares de São Sepé. Na presença de autoridades e familiares, as eleitas para o mandato 2020-2024 foram diplomadas para a função.

Durante a cerimônia, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fernanda Boelter, destacou a complexidade do processo de escolha, que envolveu, além do pleito realizado em 6 de outubro de 2019, prova de conhecimentos específicos e avaliação psicológica. Já o vice-prefeito Kéio Santos desejou um bom trabalho ao grupo que, conforme ele, contará com o respaldo da administração municipal sempre que necessário. Ainda na oportunidade, a conselheira Jussara Fernandes fez um pronunciamento em nome das cinco titulares. “Este conselho deve ser atuante com responsabilidade, ética e respeito mediante os problemas que deverão ser tratados”, discursou.

Órgão permanente, o Conselho Tutelar é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos por Lei.

Conselheiras tutelares eleitas:

Jusara Figueiredo Fernandes

Ana Maria Cardoso Nascimento

Roséli de Fátima Jorge Vargas

Vânia Lara Rosa Vargas

Lisianne Pires Stoduto