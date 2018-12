Atropelamento resulta em morte no bairro Lili

Na madrugada deste domingo, 02, por volta das 1h45min, Selvio Siqueira Vaz (Nenê) foi atropelado pelo veículo Celta na rua Júlio Vargas. De acordo com dados fornecidos pela Brigada Militar, o condutor do Celta, P.H.C.S., retornava de seu trabalho, quando na rua Julio Vargas, atingiu acidentalmente Selvio, que, de acordo com o motorista, teria surgido repentinamente a frente do veículo.

Selvio foi socorrido pelo motorista e outros familiares, devido a gravidade dos ferimentos, foi levado ao Hospital Santo Antônio, onde veio a falecer.