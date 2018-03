Atualização: Jovens vítimas de acidente terão velório coletivo

Os três jovens restinguenses que morreram em um acidente de trânsito esta madrugada, 24, na ERS-149, em Formigueiro, Marcelo de Mello, 20 anos, Ana Cláudia Cassol Heinsch, 26 anos, e Augusto Gonçalves Borges, 24 anos, serão velados a partir das 15h de forma coletiva no CTG Estância do Mirim, em Restinga Sêca. O enterro será no domingo, dia 25.

O acidente ocorreu por volta das 2h, quando a caminhonete S-10, com placas de Restinga Sêca, que seguia no sentido São Sepé/Formigueiro, capotou a cerca de 2 km da entrada da cidade. Outras duas pessoas que estavam no veículo, Debora Adriana Plate, 21 anos e Chaiana Ramos Cassol, 21 anos, sobreviveram ao acidente e foram encaminhadas ao Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM).

A prefeitura de Restinga Sêca comunicou através do Facebook que a programação em comemoração aos 59 anos da cidade foi cancelada em virtude do acidente.