Identificada vítima de atropelamento na BR-392, ocorrido na manhã de hoje, 05, por volta das 6h30min. Edson Sari Soldeira integrava a equipe de bocha do Clube Caça e Pesca. “Guisado” , como Edson era conhecido foi achado mortona BR-392, passando o posto Ogunes em direção a Caçapava do Sul, vítima de atropelamento. De acordo com relato da Polícia Federal, um motorista que se deslocava pela BR-392 viu a vítima e acionou a Polícia Federal. A SAMU foi chamada e chegando ao local constatou o óbito.