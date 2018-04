Atualizada: Suspeitos de latrocínio são presos no bairro Lôndero

Em uma operação conjunta dos policiais de São Sepé, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul e Santana da Boa Vista denominada “Xeque-Mate” contou com a participação de 26 policiais e se deu em razão de um crime de latrocínio ocorrido dia 27 de janeiro, quando Cristiano Lima de Freitas foi morto a tiros dentro de um “motorhome” de sua propriedade, sendo subtraídos cheques, dinheiro e uma arma de fogo.

Foram capturados 4 suspeitos do latrocínio, na manhã de quarta-feira, 18, por volta das 6h30, durante o cumprimento de cinco mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão. Dois suspeitos foram detidos no bairro Lôndero em São Sepé e dois em Caçapava do Sul.

Os mandados de prisão em São Sepé, foram cumpridos contra “Gabrielzinho” e “Pé de Pato” capturados na casa de outro suspeito, já preso, “Repolhinho”. Durante as buscas foram encontrados um colete balístico pertencente à Brigada Militar, bem como um simulacro de arma de fogo e uma arma artesanal calibre 22.