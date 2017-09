Audiência trata de atendimento 24h nas farmácias de São Sepé

Nesta quinta-feira, 28 de setembro, haverá audiência pública, no auditório do Centro Cultural Diolofau Brum, às 19h30, para tratar da proposta de projeto de lei do vereador Janir Machado (PP) sobre o atendimento 24 horas nas farmácias do município. Consumidores e empresários foram convidados para tratar do tema.

O PL ainda está em fase de elaboração e prevê nova redação ao artigo 5º da lei municipal número 3.492, definindo que a fiscalização do cumprimento do Plantão 24 horas será de responsabilidade do executivo municipal. A legislação determina que o horário denominado será das 20h às 7h30 e das 21h às 7h30, no horário brasileiro de verão. Segundo o autor, a audiência será para ouvir as sugestões da comunidade e dos empresários.

De acordo com o texto, a multa para as farmácias que descumprirem a norma será de 5 vezes o valor da Unidade Padrão do município, ou seja, o equivalente a R$ 400 por infração, e fala ainda da possibilidade de cassação do alvará de funcionamento no caso de duas ou mais infrações.