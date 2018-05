Aulas nas escolas estaduais estão suspensas na segunda-feira

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informa que está orientando as Coordenadorias Regionais de Educação (CRES), a suspenderem as aulas nesta segunda-feira, 28, em toda a rede pública estadual, devido à greve dos caminhoneiros. A Secretaria ressalta, no entanto, que nenhum aluno será prejudicado, já que as aulas serão totalmente recuperadas oportunamente. A Seduc informa, também, que nesta segunda-feira, estará avaliando a manutenção ou não desta suspensão, atenta aos desdobramentos da greve, e na busca do melhor para os alunos e da comunidade escolar.

A orientação é válida apenas para as escolas estaduais. Já as escolas municipais de São Sepé terão aulas normalmente, nesta segunda-feira 28, quanto ao restante da agenda da semana, a secretaria de educação estará estudando, junto aos demais setores envolvidos.