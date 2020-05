Aulas presenciais na UFSM não devem voltar antes de 15 de junho

Foto: Gabriel Haesbaert

Última portaria suspende as aulas até 15 de maio. Segundo reitor Paulo Burmann, uma nova portaria deve ser publicada em breve.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o reitor da UFSM Paulo Afonso Burmann informa que a suspensão das aulas presenciais na instituição deve ser prorrogada até 15 de junho – a portaria atual suspende as aulas até 15 de maio. Além disso, o reitor esclarece que o semestre não deve ser cancelado na universidade, o que havia sido solicitado pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) por meio de um abaixo-assinado.

As atividades presenciais estão suspensas na UFSM desde 16 de março. A decisão de prorrogar por mais 30 dias a pausa nas atividades acadêmicas e administrativas é para contribuir com as ações de prevenção à Covid-19. Com a suspensão até 15 de junho, serão mais de 90 dias sem atividades presenciais na universidade. Apesar disso, os alunos seguem com aulas, só que pela internet.

Precisamos manter um nível de atividade dos professores e alunos para que tenhamos um preenchimento melhor do tempo, que ofereça oportunidade de agregar conhecimento e informação a todos que tenham condições de participar das atividades neste momento – afirma o reitor.

As aulas remotas são opcionais e, segundo Burmann, após a pandemia, o calendário acadêmico será reorganizado para que os alunos que não conseguiram acompanhar os exercícios domiciliares possam recuperar as atividades. Sobre a possibilidade de cancelamento do semestre, o reitor afirma que isso não é tratado neste momento.

O semestre não será cancelado. É preciso deixar claro. Tem implicações de ordem legal que impedem que o semestre seja cancelado. Qualquer possível cancelamento precisa ser amplamente discutido entre todas as partes envolvidas, o que não está na pauta neste momento. A rede de exercícios domiciliares não é obrigatória, tanto para o docente como ao aluno, considerando as diferentes dificuldades de acesso à tecnologia dos estudantes que estão espalhados nos mais diversos lugares. Tudo será recuperado, ninguém vai ficar para trás – reitera.

Desde o dia 21 de março, a UFSM também fechou o acesso ao campus à comunidade. Apenas servidores e estudantes vinculados aos serviços essenciais, pacientes e acompanhantes que se dirigem ao Husm e moradores da Casa do Estudante têm acesso ao campus.

Fonte: Diario SM