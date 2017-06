Autor de furto é capturado pela Brigada Militar

A guarnição composta pelos Soldados Moreira e Fão, quando realizava patrulhamento no centro da cidade à meia-noite e vinte, avistou o indivíduo de iniciais R. B. A. correndo para o interior da Praça das Mercês, sendo que o mesmo estava sendo perseguido por um veículo, o qual seu condutor gritou: – Esse aí arrombou meu carro! Em ação imediata o acusado foi alcançado pela guarnição no interior da praça, sendo ele conduzido para a averiguação do fato, que foi confirmado através de imagens de uma câmera de segurança e os danos causados no carro. Na fuga, o acusado dispensou em via pública um rádio automotivo pertencente ao veículo. Após os trâmites de praxe o indivíduo foi conduzido ao Presídio Regional de São Sepé.

Ainda na madrugada desta segunda feira a mesma guarnição atendeu a uma nova ocorrência caracterizada como apreensão de objeto sem origem identificada. Segundo informações da BM, a guarnição às 4h da manhã, após prestar apoio a Polícia Civil na condução de um indivíduo a casa prisional, por tentar furtar um veículo, foi informada através da sala de operação que um indivíduo suspeito, conhecido por várias práticas de furto de iniciais ASC, estava em via pública, com passos acelerados em direção ao colégio Valmarath. No mesmo momento a guarnição deslocou até as proximidades da escola e abordou o indivíduo, que resistiu a abordagem, tentando fugir, sendo necessário o uso dos meios moderados da força para contê-lo. O rapaz carregava 10 garrafas de cerveja de 600ml, marca Eisenbahn o qual não soube explicar a origem. Como não havia vítima, foi confeccionado um boletim de ocorrência por apreensão de objeto e o indivíduo liberado.