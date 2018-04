Autoridades anunciam investimentos para São Sepé

A sexta-feira, 6, terminou com anúncio obras públicas em São Sepé. São pelo menos três ações oficialmente divulgadas por autoridades estaduais e municipais: Fabiano Pereira, ex-secretário de Obras do Rio Grande do Sul e membros da Corsan, como o Diretor de Expansão Marcus Vinicius Caberlon, participaram do ato de divulgação que ocorreu no gabinete do prefeito.

Na área da educação foram anunciados investimentos nas escolas Capitão Emídio Jaime de Figueiredo e Leonardo Kurtz. Ambas são voltadas a melhorias estruturais como substituição de forro, acessibilidade, banheiros PNE, pintura e drenagem.

Outra importante – e aguardada obra – é a construção de uma barragem no ponto de captação da Corsan, no Rio São Sepé. O investimento de R$ 3 milhões deve colocar fim aos problemas de abastecimento da cidade em situações de seca ou cheia do rio.

O prefeito de São Sepé, Leo Girardello, comemorou as conquistas e frisou o esforço da equipe em buscar os projetos. “Agradecemos também o empenho das autoridades do estado que foram sensíveis aos nossos pedidos”, grifou.