Autoridades confirmam primeiro caso suspeito de Coronavírus em São Sepé⠀

Autoridades de saúde de São Sepé confirmaram o primeiro caso suspeito da Covid-19 no município. O paciente, que está em isolamento no Hospital Santo Antônio, é um homem de 19 anos com sintomas que justificaram a coleta de material para testagem do Coronavírus.

De acordo com o médico Dwanny Fonseca, o jovem está em ótimo estado de saúde, se alimenta bem, não necessita de oxigênio e nem apresenta mais febre. No momento da internação, que ocorreu ontem, ele queixou-se de dor de cabeça e no corpo, tosse, temperatura corporal elevada e leve falta de ar. Por precaução, o rapaz deve ser mantido no ambiente hospitalar até que demonstre melhora clínica e que o resultado do teste esteja disponível, o que deve ocorrer em dois dias.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Marcelo Ellwanger, esta notícia reforça a necessidade da população continuar mantendo a rotina de cuidados – lavagem das mãos, aplicação de álcool gel e distanciamento social. “Nós torcemos para que a doença não se confirme, e lembramos que as restrições formalizadas no decreto continuem”, diz. Além disso, ele faz um alerta para que todas as pessoas que receberem visitas vindas de outra cidade, respeitem o isolamento de 14 dias.