Autoridades falam sobre o desaparecimento de Amarildo Junior

No início da tarde de hoje, quarta-feira, 20, por volta das 13h35min, na Delegacia de Polícia de São Sepé, ocorreu uma coletiva com o Tenente Magno, Comandante da Brigada Militar de São Sepé, Tenente Ivan, Comandante do Corpo de Bombeiros e Delegada Carla Dolores Castro de Almeida titular da Delegacia de Polícia Civil de São Sepé.

De acordo com a delegada Carla, foi efetuado registro do desaparecimento no dia posterior ao ocorrido, e desde então a Polícia Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros estão se empenhando para conseguir o desfecho desta situação. Também de acordo com a delegada, já foi realizado mandado de busca e apreensão na casa do desaparecido, não sendo encontrado nada que fornecesse alguma pista de Amarildo. “Também não deixamos de averiguar nenhuma das hipóteses ou pistas fornecidas, visto que, após notícias veiculadas na imprensa e redes sociais, começaram a chegar várias denúncias de que o desaparecido teria sido visto em determinados locais e todos foram apurados não se obtendo nenhum resultado”, declara.

A Delegada Carla declarou que o próximo passo será com o auxílio do Corpo de Bombeiros com a utilização de cães farejadores (cães específicos para essa situação).

“Como Amarildo possui uma doença mental, é uma pessoa de trato especial e que ficou apurado que havia uma divergência no âmbito familiar, o que pode ter sido a causa do desaparecimento. Entretanto o foco agora é saber onde e como ele está, pois, se alguma divergência possa ter sido o motivo que o levou a sair de casa, precisamos saber porque não retornou”, afirma a Delegada, e de acordo com a titular da DP, isso não tem ligação direta com o desaparecimento por tantos dias de Amarildo.

O Tenente Magno foi questionado sobre o fato de no dia do desaparecimento a Brigada Militar foi avisada do desaparecimento e não compareceu para atender à ocorrência. Magno esclareceu o episódio, comentando que neste dia a Brigada Militar contava com apenas uma viatura que estava no interior do município atendendo uma ocorrência, e que ao retornar à cidade era bastante tardio não sendo mais possível fazer este atendimento, mas, que desde o momento em que foi comunicado o desaparecimento, a Brigada Militar está empenhada em ajudar a esclarecer o fato, fazendo buscas na região, na cidade, no rio São Sepé e na estrada e, que o efetivo da Brigada Militar de Santa Maria, Formigueiro, Restinga Sêca, Vila Nova do Sul, Caçapava do Sul, Santana do Boa Vista, Canguçu, estão de sobreaviso, ficando desta maneira toda a área cercada.

O Tenente Ivan do Corpo de Bombeiros informou que estão organizados com cães específicos para este tipo de operação e estão aguardando dados pontuais para começarem as buscas. Também informou que está a postos uma equipe de mergulhadores no aguardo para começarem as buscas no rio, mas como esse trabalho é limitado, pois mergulhadores não descem uma distância grande do rio, está sendo feito um mapeamento de áreas pontuais para possíveis buscas.

De acordo com a Delegada Carla, como a área de buscas é muito grande, a utilização de mergulhadores será a última opção, e que primeiramente serão verificadas as situações onde se possa ter um resultado efetivo para a elucidação do caso. Adicionalmente, sempre que há um caso de pessoa desaparecida, se trabalha em cima da questão do “porquê que essa pessoa desapareceu”, pois sempre existe uma motivação para o fato, e que interessa agora é saber onde está e como está o Amarildo, já que até agora não se tem nada de concreto e já se passaram muitos dias, o que torna prioritária a sua localização.