Avenida Marechal Ildefonso de Moraes recebe sinalização

A Avenida Marechal Ildefonso de Moraes, que dá acesso ao município de São Sepé, recebe nesta semana adequação e melhorias na sinalização viária. Além da pintura horizontal a ação da Prefeitura de São Sepé prevê a colocação de tachões na pista.

O objetivo é facilitar e organizar a circulação de veículos e pedestres, melhorando a indicação no trecho. São pelo menos 640 m² de área pintados, somados a colocação de 830 tachões e tachas. O investimento ligado à Secretaria de Obras foi realizado com recursos próprios, de aproximadamente R$ 19,5 mil. Além disso foram investidos cerca de R$ 15 mil na compra dos materiais, também com recursos da prefeitura.

No ano passado, a Avenida também recebeu a colocação de três lombadas com o propósito de controle da velocidade dos veículos. Também há ao menos três pontos de videomonitoramento ao longo do ponto.