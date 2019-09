Baile Tio Lautério teve casa cheia

O final de semana foi de intensa movimentação em torno da programação alusiva ao Dia do Gaúcho. No domingo, centenas de pessoas estiveram no CTG Pingo Amigo para mais uma edição do baile Tio Lautério.

A noite de casa cheia contou com a presença das prendas municipais e teve organização da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e da Subcoordenadoria da 13ª Região Tradicionalista.

O público agora é esperado para o desfile tradicionalista, que vai ocorrer no dia 20 de setembro, na rua Plácido Gonçalves, a partir das 14h. Na oportunidade, serão homenageadas Arlete Moraes, do CTG Quero-Quero; Maria Célia Nascimento, do Índio Sepé CTG e Maria Campos, do Departamento Tradicionalista Coxilha dos Índios. Em 2019, o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) elegeu a Mulher Gaúcha como tema anual.