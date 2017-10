Bairro Tatsch continua sem luz após acidente com caminhão

No meio da tarde de hoje, 22, por volta das 15h30min, um caminhão com placas IHY 4763, atingiu dois postes na rua Teobaldino Tatsch. O acidente aconteceu enquanto enquanto o veículo estava e sem o motorista.Juliano Lemos estava dentro de sua residência e alega ter deixado o caminhão com o motor para fazer ar para os cilindros de freio, pois estava se preparando para viajar. A carreta desengatou e começou a descer a rua Teobaldino atingindo os postes. Um vizinho, que também é caminhoneiro viu a carreta descendo sozinha e entrou no caminhão acionando os freios. A carreta que estava estacionada em frente a Escola Padre Theo, quebrou dois postes e uma placa de sinalização, ficando parada com um poste apoiado em sua cabine. A RGE, o Corpo de Bombeios e a Brigada Militar foram acionados, e de acordo com informações os postes somente serão consertados na segunda-feira o que está causando transtornos aos moradores, pois estão sem luz no local.