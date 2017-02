Bancada trabalhista na Câmara encaminha pedidos ao Executivo

A bancada do PDT colocará cinco Pedidos de Providências e um Pedido de Informação para apreciação dos demais vereadores, na sessão da próxima terça-feira (7), às 18h. Quatro deles são de autoria da vereadora Zilca Camargo. Dois pedem atenção para o bairro Lili: a reposição de lâmpadas na Avenida Júlio Vargas e a construção de rede de esgoto na via, no trecho entre a Escola Francisco Simões Pires e o entroncamento da BR-392.

A vereadora pede ainda que a Prefeitura Municipal estude a viabilidade de dispor espaço físico para depósito de material de construção doado à Ação Social. A sugestão é que as doações sejam armazenadas junto à Secretaria Municipal de Obras.

A atenção para a manutenção do silêncio nos horários da missa da Igreja Católica aos sábados também é objeto de um pedido de Zilca. A demanda é para que o Executivo Municipal e Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho orientem os promotores de eventos para que evitem a propagação de som aos sábados, das 19h às 20h, próximo à Igreja Nossa Senhora das Mercês.

Já o vereador Tavinho Gazen, solicita a recuperação da passarela existente no Arroio Passo dos Freire, que dá acesso ao Rincão dos Encerrados.

Vereadores também buscam informações sobre creche do Bairro Londero

Tavinho também é autor de um Pedido de Informação sobre a creche do bairro Londero. “Existem muitas informações desencontradas sobre a situação das obras, que encontra-se paralisada e com notícia de desaparecimento de material de construção. Nossa função fiscalizadora pede que busquemos este detalhamento para nos posicionarmos sobre o caso”, justifica.

No documento, que tem apoio da vereadora Zilca, o parlamentar solicita que a Prefeitura Municipal informe em que estágio encontra-se o projeto de construção e que providências estão sendo tomadas para a guarda e preservação do material recebido. Ainda pede informações sobre o processo licitatório, valor já recebido pelo governo Federal, se houve investimento por parte da prefeitura e detalhes da demanda judicial envolvendo a obra.