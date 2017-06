Bandidos fazem reféns enquanto roubam residência

Uma propriedade rural no distrito do Tupanci, localidade do Bujuru, foi alvo de bandidos fortemente armados na madrugada desta quinta-feira (22). Conforme a Brigada Militar (BM), pelo menos quatro criminosos participaram do assalto.

De acordo com BM, bandidos invadiram a propriedade de Neri Silveira e renderam familiares e funcionários. Neri e a esposa Jussara Silveira, filhos e empregados estavam em casa, no momento do roubo. Eles foram amarrados pelos criminosos, mas não foram feridos. O filho de Neri, Julian Silveira Teixeira conseguiu se desamarrar e pediu ajuda para os vizinhos.

Os bandidos não estavam encapuzados e por cerca de 30 minutos ficaram dentro da propriedade de onde roubaram uma caminhonete Volkswagen Amarok prata, placas IWT 3316.

Os assaltantes fugiram levando além do carro, diversos eletrodomésticos, equipamentos, máquinas, armas, munição, entre outros objetos pertencentes às vítimas. Segundo a BM, o símbolo da marca do carro estava caído, detalhe este, que pode ajudar a identificar a caminhoneta.

O caso foi registrado pela Brigada Militar e deve ser investigado pela Polícia Civil de São Sepé e qualquer informação sobre o paradeiro do veículo pode ajudar no caso.