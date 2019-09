BANRISUL é sondado por marginais

Na madrugada de domingo, 01, para segunda-feira, 02, por volta das 00:15, a guarnição de serviço da Brigada Militar que estava em patrulhamento no centro da cidade, avistou um indivíduo em frente ao banco Banrisul, ao abordá-lo, foi identificado como Alessandro Mário da Silva, atendente do sistema de alarmes do banco, e constatou-se que estava acionado o sistema de alarme e cortina de fumaça no interior do banco, em contato com a Central de Monitoramento foi solicitado a presença do responsável, comparecendo o gerente do banco Senhor Saldi Cleto Vogt que abriu a agência. A guarnição fez averiguações em todo o interior e nada foi constatado.

Através do sistema de monitoramento da Brigada Militar, minutos antes foi flagrado um veículo Voyage, de cor cinza, placa MID 8599, da cidade de Jaraguá/SC, parado em frente ao Banco, de onde desceram 03 indivíduos permanecendo em torno de 05 minutos em frente ao banco e após se deslocaram em direção a Santa Maria.