Bar do Léo é assaltado na madrugada

O foragido Wellington Vasconcelos da Silva, conhecido por “Mister Bin”, foi preso na madrugada de hoje, por volta das 2 horas.

De acordo com informações dos policiais, Wellington teria assaltado o Bar do Léo, na Rua Percival Brenner, próximo aos Correios, no centro da cidade, onde rendeu uma funcionária e levou o dinheiro que estava no caixa. A Brigada Militar após ser avisada do ocorrido começou as buscas pelo assaltante, encontrando o indivíduo na Rua Coronel Veríssimo, sendo dado voz de prisão, Wellington foi encaminhado ao presídio de São Sepé.