Bebê nasce em ambulância a caminho do hospital

O médico Marco Dessbesell (a partir da esq.), Neiva e Pacheco contribuíram para que a mãe e o bebê chegassem bem ao hospital.

A mãe e a equipe tinham saído de Formigueiro e viajavam para o Hospital Universitário de Santa Maria.

Por volta de 22h35min desta terça-feira, uma equipe médica do Hospital Pedro Jorge Calil, de Formigueiro, realizou um parto dentro de uma ambulância em movimento, na BR-392, durante o deslocamento para Santa Maria.

O veículo estava a caminho do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) quando a mãe entrou em trabalho de parto. Segundo o motorista da ambulância, Gustavo Teixeira Pacheco, 37 anos, a mãe teria dado à luz com o veículo em movimento.

-Eu estava tentando chegar o mais rápido possível na cidade. Em um momento, perto da antiga balança, eu ouvi tapinhas. Depois, um choro. Diminuí um pouco a velocidade, mas não parei.

Segundo a técnica de enfermagem Neiva Aparecida Oliveira, 57 anos, que integra a equipe da ambulância, faz parte do procedimento estar com o material preparado para um possível parto, especialmente quando o deslocamento é de urgência.

-Foi um momento de emoção, felicidade e muita gratidão por ter transcorrido tudo bem. A nossa missão é de muita responsabilidade – comentou Neiva, ao relembrar que este é o segundo parto que presenciou em 32 anos de profissão.

Na mesma noite, a mãe e o bebê chegaram em segurança no Husm e passam bem.

